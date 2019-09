Jorge Muñoz sobre ‘Pico y placa’ para camiones señala que no “hay razones” para realizar paro de transportistas

Síguenos en Facebook

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, afirmó que no hay razones para que los transportistas de carga pesada acaten el paro nacional de 24 horas -programado para el próximo 10 de octubre- en rechazo al plan ‘pico y placa’.

Desde la Costa Verde donde supervisó el avance de la obra del tramo Escardó- Virú, el burgomaestre agregó que un sector de dirigentes se cree “intocable” y que perjudican el reordenamiento de la ciudad.

“Hay una situación que yo no entiendo de por qué quieren hacer un paro. No hay ninguna razón. Nosotros hemos escuchado a los gremios, venimos trabajando con los mismos. Venimos trabajando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente, si quieren parar es problema de ellos”, señaló.

“Qué es lo que están haciendo ahí. Hay un grupo de empresarios que se creen intocables que le dan una estocada al ordenamiento de la ciudadanía y sin ninguna razón y porque aún no estamos aplicando las sanciones. Me parece que le están dando la espalda a la ciudadanía, al ordenamiento. Señores vengo dialogando con muchos de los gremios y las cabezas, nuestros técnicos también están dialogando. En caso, no hubiéramos dialogado ya estuviéramos estado poniendo las multas”, refirió Muñoz Wells.

Asimismo, cuestionó que un grupo de transportistas de carga pesada esté brindando una mala información a la ciudadanía. Aclaró que a la fecha no se aplican multas en ‘pico y placa’ para camiones y que el plan de restricción vehicular solo se implementó en la Panamaericana Sur.

“Hay una mala información de los gremios. En nuestro plan de ‘pico y placa’ para camiones comenzamos con la Panamericana Sur, y no es todo el día. Además, ayer estaban diciendo que estábamos aplicando sanciones y que estábamos aplicando en la Panamericana Norte y en Evitamiento. Eso no es verdad. Yo llamo a la cordura y sea socialmente responsable. El Municipio está rompiendo una inercia de muchos años, y hay gente que no quiere entrar en el orden o ser responsable socialmente hablando. Aquí no hay castas, no hay intocables” , agregó.

Geovani Diez, presidente del gremio de Transporte y Logística del Perú & América (GTL), en entrevista a El Comercio, precisó que el paro no solo busca mostrar el rechazo contra ‘pico y placa’ de camiones sino también tiene como objetivo protestar contra los peajes de las concesionarias Rutas de Lima y Lamsac.

Para este gremio, la medida les genera sobrecostos y pérdidas económicas por demoras en el traslado de mercancías.

La Municipalidad de Lima amplió por 30 días el periodo de marcha blanca de ‘pico y placa’ para camiones. Luego de este periodo, la sanción por infringir la disposición municipal será de S/ 336.

El plan consiste en la restricción de la circulación de estos vehículos según el número de matrícula, desde las 6:30 a.m. a las 10 a.m. Se aplica solo en la Panamericana Sur, en el tramo que va desde Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador, hasta El Derby, en Santiago de Surco.

Las unidades de carga pesada cuyas matrículas acaben en cero o número par no pueden transitar por esa vía los lunes, miércoles y viernes, y los que tienen número impar, la restricción es los martes, jueves y sábados.