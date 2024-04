Joven de 24 años desaparecida en Chorrillos tras pedir taxi por aplicativo estaría secuestrada en Chile

Una angustiosa incertidumbre envuelve a la familia de Pierina Ludeña Guevara, una joven de 24 años desaparecida desde el pasado 11 de abril luego de solicitar un taxi por aplicativo cuando salía de un hospital con dirección a su casa.

La desaparición de la joven estudiante de enfermería ha desconcertado a su familia que ha realizado numerosas campañas para encontrarla. No obstante, reciente información ha dado pistas de su paradero.

Tras más de una semana desde su desaparición, el certificado migratorio de Pierina Ludeña, registra una salida a Chile el 12 de abril, a pocas horas reportarse su desaparición.

¿Cómo desapareció la joven estudiante de enfermería?

Según relató la expareja de la joven, el día de su desaparición, ella había acudido a un centro de salud en Chorrillos con el propósito de colocarse algunas inyecciones, tras ello solicitó el taxi por aplicativo para volver a su hogar.

“ Aproximadamente, a las 16:00 a 16:30 horas acude a Chorri Salud para ponerse unas ampollas. A partir de las 17:00 p.m. no tenemos conocimiento. La última persona que habló con ella fue su jefe por teléfono ”, expresó Nils Grimaldo.

Pierina Ludeña habría sido amenazada y dejó mensaje a su madre

La familia de la víctima descartó que la joven de 24 años haya desaparecido por voluntad propia, pues según contaron, ella tiene un hijo de dos años y actualmente es becaria del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que le permite estudiar enfermería en la Universidad Cayetano Heredia.

Por otro lado, la joven le habría dejado un mensaje a su madre en el que confirmar que estás secuestrada y es amenaza por sujetos que la habrían estado llamando. Además, expresó que solo sigue instrucciones por temor a que atenten contra su vida y la de su menor hijo.

“ Mamita me tienen secuestrada. Si yo regreso, me matan a mí y a mi hijo. Por eso seguía las instrucciones de las personas que me han estado llamando todo este tiempo. No tengo idea, ma, pero si digo, te matan y a mi hijo. Fue mi culpa mamá ”,

Madre de la joven desaparecida viajará a Chile y pide ayuda a las autoridades

Cloidith Guevara, madre de la joven, anunció que viajará a Chile para buscar pistas y dar con el paradero de su hija. La mujer entre lágrimas solicitó el apoyo de las autoridades para dar con el paradero de Pierina Ludeña.

“ Me voy para Chile para seguir los rastros, pistas o algo que me pueda acercar o llegar. Tengo conocidos que tal vez me puedan ayudar allá. Lo único que pido es que me ayuden a encontrarla, nada más ”, señaló.

La familia de la estudiante de enfermería teme que la joven haya sido víctimas de trata de personas, por los que extienden su pedido de ayuda a las personas que puedan verla y reportar el caso con la policía.





