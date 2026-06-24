El Poder Judicial ordenó la detención preliminar de uno de los presuntos responsables del asalto a un cambista ocurrido el pasado 22 de junio en el jirón de la Unión, en el distrito del Cercado de Lima.

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que abrió una investigación contra el sospechoso por los presuntos delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas, “tras el asalto armado a un cambista al interior de la iglesia La Merced, en el Centro Histórico de Lima”.

La institución precisó que el caso está a cargo de la Séptima Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima (Quinto Despacho).

Walter Trujillo, detenido in fraganti tras el sonado atraco, fue identificado por la Policía Nacional como uno de los presuntos implicados. De acuerdo con dicha institución, cuenta con antecedentes por diversos delitos.

🚨#LoÚltimo | Sétima Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima (Quinto Despacho) logró que se dicte detención preliminar judicial para Walter Trujillo, investigado por los delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas tras el asalto armado a un cambista al interior de… pic.twitter.com/qhB0dJPtRC — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 24, 2026

Capturan a uno de los autores del robo a cambista dentro de la iglesia La Merced en Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a uno de los presuntos autores del asalto perpetrado contra un cambista en el interior de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el jirón de la Unión, en el Cercado de Lima.

La víctima, un hombre de 65 años, denunció que cuatro delincuentes armados le arrebataron 52 mil soles en efectivo. Durante el forcejeo, recibió un impacto de bala en el brazo derecho y fue trasladado al Hospital de Emergencia Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

Cámaras captaron al sospechoso armado tras el robo

Según las imágenes de videovigilancia de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el detenido fue registrado minutos después del asalto vistiendo una casaca azul con capucha.

En las imágenes aparece hablando por teléfono mientras sostenía un revólver en la mano derecha.

La Policía logró intervenir al sospechoso, de 30 años, y le incautó el arma de fuego y municiones que llevaba consigo.

Es investigado por robo agravado y tenencia ilegal de armas

El intervenido es investigado por los presuntos delitos de robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego.

De acuerdo con las autoridades, durante la intervención el sujeto también amenazó con el arma a efectivos policiales y a personal de Serenazgo.

Continúa búsqueda de otros tres delincuentes

La Policía Nacional continúa las investigaciones para ubicar a los otros tres sujetos que participaron en el asalto ocurrido en pleno Centro Histórico de Lima.

El caso generó alarma entre comerciantes, transeúntes y feligreses que se encontraban en los alrededores de la iglesia La Merced al momento del ataque.