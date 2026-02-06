La Oficina de Gestión de Proyectos PMO Vías emitió un pronunciamiento público rechazando categóricamente la decisión de Provías Nacional de resolver de manera unilateral el acuerdo de gobierno a gobierno que fue suscrito en mayo de 2021. Este convenio contemplaba la prestación de asistencia técnica para tres proyectos estratégicos de infraestructura vial, la Vía Expresa Santa Rosa, la nueva Carretera Central y el Puente Santa Rosa.

En su comunicado oficial, la entidad calificó la resolución del acuerdo como una medida sorpresiva que carece de fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, cuestionando la validez de los argumentos presentados por Provías Nacional para justificar esta decisión.

Argumentos sin sustento según PMO Vías

La firma de consultoría señaló que los argumentos utilizados por Provías Nacional para fundamentar la resolución contractual se basan en supuestos hechos que habrían ocurrido antes de la firma del convenio en 2021, así como en proyectos desarrollados en otros países que no guardan ninguna relación con las operaciones que PMO Vías ha ejecutado en territorio peruano.

Además, la entidad enfatizó que ninguno de estos argumentos cuenta con respaldo de resoluciones judiciales o arbitrales que puedan validar las acusaciones realizadas en su contra.

Vulneración de derechos fundamentales

PMO Vías sostuvo que se le están atribuyendo responsabilidades completamente ajenas a su ámbito de actuación contractual, sin que se le haya permitido ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Esta situación, según la empresa, vulneraría principios fundamentales como la seguridad jurídica, la buena fe contractual y la proporcionalidad en las decisiones administrativas.

La oficina de proyectos considera que esta actuación unilateral representa un precedente preocupante que afecta la confianza en los acuerdos entre entidades públicas y empresas internacionales.

Riesgo para megaobras estratégicas

La entidad advirtió que esta decisión pone en serio riesgo la estabilidad de los compromisos asumidos entre las partes y amenaza con desestabilizar el trabajo conjunto que se ha venido realizando durante casi cinco años en estos proyectos de infraestructura vial.

Según PMO Vías, resulta grave que la resolución se produzca en un momento crítico en el que las megaobras están próximas a ser adjudicadas. Esta circunstancia podría generar retrasos significativos y afectar el desarrollo de proyectos considerados de gran importancia para la conectividad y el desarrollo económico del país.

Asimismo, rechazaron de manera enfática cualquier señalamiento relacionado con actos de corrupción. La empresa reafirmó su compromiso con el Perú y destacó que su labor durante estos años se ha basado en los principios de transparencia, integridad y búsqueda de resultados concretos.

La firma informó que se reserva el derecho de acudir tanto a instancias nacionales como internacionales para salvaguardar sus derechos legítimos e intereses frente a la resolución adoptada por Provías Nacional.

Posición de Provías Nacional

Por su parte, la directora de Provías Nacional, Claudia Dávila, confirmó en entrevista con Canal N que la entidad resolvió el contrato con EGIS, empresa que brindaba asistencia técnica para los tres proyectos viales mencionados.

Dávila señaló que la empresa se encuentra inhabilitada ante el Banco Mundial y el BID hasta el año 2027, situación que contraviene las cláusulas anticorrupción incluidas en el contrato suscrito. La funcionaria indicó que la resolución se sustenta en hechos documentados y reconocidos que habilitan legalmente a Provías Nacional para poner fin al vínculo contractual.

A pesar de la controversia, la directora de Provías Nacional afirmó que los proyectos de la Nueva Carretera Central, la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa continúan en ejecución conforme a los contratos vigentes. Precisó que la resolución contractual afecta únicamente el contrato de asistencia técnica y no el acuerdo de gobierno a gobierno con Francia.