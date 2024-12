Policía herido en San Borja: Ministro del Interior revela que familiares habrían retirado la denuncia contra policías acusados

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, informó que los familiares del suboficial Pablo Baltazar Sánchez habrían retirado la denuncia contra los dos policías acusados de quedarse con sus pertenencias tras el ataque a balazos que sufrió en San Borja.

“En la mañana he tomado conocimiento que la familia ha retirado todo tipo de denuncia, pero eso no significa que la Policía Nacional no continúe con su investigación interna. Aquí no solo se estaría afectando al efectivo, sino también a la institución”, declaró el ministro.

Sanciones internas pese al retiro de la denuncia

Santiváñez enfatizó que, independientemente de la decisión de la familia, los policías acusados enfrentan posibles sanciones que incluyen el pase al retiro. “Si se acredita la vulneración de algún bien jurídico protegido, no tengan ninguna duda de que la PNP los pasará a situación de retiro”, aseguró.

Investigación contra los policías involucrados

Los agentes Hover Huamaní Tardeo y Christopher Mena Murrieta, ambos pertenecientes a la comisaría de Chacarilla del Estanque en Surco, están bajo investigación por presuntamente quedarse con el celular y 830 soles del suboficial Baltazar Sánchez.

Según denuncias, tras el ingreso de Baltazar a una clínica, un familiar solicitó sus pertenencias, pero estas no estaban completas. El mismo Baltazar habría confirmado que el dinero faltante era parte de un préstamo destinado a iniciar un negocio.

Ambos policías permanecen detenidos en la sede del Dipincri en San Borja, enfrentando cargos por el presunto delito de hurto en agravio del suboficial herido.

