La presidenta de la República, Keiko Fujimori, participó en la recepción oficial del papa León XIV, quien llegó hace unos minutos al Grupo Aéreo N.° 8. Esta es la primera visita del sumo pontífice al Perú desde el inicio de su pontificado.

La mandataria estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá durante la ceremonia oficial de bienvenida al sumo pontífice.

Un día antes de la llegada del sumo pontífice, la mandataria destacó que su visita representa una oportunidad para que el papa León XIV imparta su bendición al pueblo peruano. Asimismo, calificó este acontecimiento como una ocasión de alegría, unidad y reconciliación para el país.

Miles de ciudadanos se congregaron en las principales avenidas de Lima para recibir al papa León XIV, quien está próximo a iniciar su visita apostólica al Perú. Los asistentes aguardan el paso del sumo pontífice y expresan su entusiasmo por su llegada al país.

Papa León XIV en el Perú: El Pontífice descendió de la aeronave para dar inicio a su viaje apostólico del 11 al 16 de noviembre. Fue recibido por la presidenta Keiko Fujimori, el canciller Carlos Espá y el Nuncio Apostólico Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/B9d02i5E1l — Canal N (@canalN_) November 11, 2026