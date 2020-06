El procurador anticorrupción del Callao, Engie Herrera, interpuso una denuncia contra los que resulten responsables a raíz de la adquisición presuntamente irregular de mascarillas descartables N-95 para la lucha contra el COVID-19 en la región chalaca por los delitos de colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido en el cargo y peculado.

De acuerdo a la documentación que accedió Correo, la defensa del Estado en la región Callao inició las acciones en base al informe que emitió el Órgano de Control Interno (OCI) sobre la orden de compra Nº 147 en el cual se habrían cometido presuntos actos de corrupción en las compras de este material a un proveedor que no entregó el pedido destinado al personal en los centros hospitalarios de esa localidad.

ORDEN

En el informe se detalla que la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas, solicitó la adquisición de mascarillas descartables tipo N-95 para la lucha contra el COVID-19, conforme al plan diseñado por el Ministerio de Salud (Minsa). Habiendo el requerimiento, la Diresa-Callao contrató un proveedor para la venta de 1230 mascarillas por el importe de S/.34 378 75 el pasado 27 de marzo de 2020, la mercadería debía entregarse el 2 de abril (5 días calendario).

Sin embargo, el 20 de abril la OCI tomó conocimiento por el director técnico del almacén de medicamentos de la Diresa-Callao que la orden de compra N°147 no fue recepcionada por dicha área.

El encargado señaló además que el proveedor dejó en custodia 730 mascarillas el 10 de abril y que al verificar a través del control de calidad se evidenció que el producto custodiado no cumplía con las especificaciones técnicas que garanticen la bioseguridad del personal de salud.

PAGO

El procurador Herrera cuestiona que en el registro del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del devengado aparezca el proveedor, es decir, siete días antes (1 de abril) de que este haya ingresado las mascarillas N-95 a la Diresa-Callao (8 de abril).

“Esta entidad no debió registrar la fase de devengado sin el cumplimiento de la documentación que lo justifique; asimismo resaltar que dichos bienes no fueron recepcionados satisfactoriamente por el director técnico del almacén debido a que el proveedor no habría presentado los documentos obligatorios para su recepción, y posteriormente estos bienes (las mascarillas) fueron devueltos porque no cumplían con las especificaciones técnicas requeridas”, dice el procurador Herrera.

INTERVENCIÓN

El Ministerio Público intervino ayer a pedido de la Procuraduría Anticorrupción del Callao las oficinas de la Diresa-Callao con el fin de recoger información respecto a los supuestos actos de corrupción que se se estarían gestando en el interior de dicha institución.

Además, solicitó que se reciba la declaración testimonial de los proveedores que contrató la Diresa-Callao y que muestre los contratos firmados para la adquisición de las mascarillas.

Que también se cite a declarar a la directora regional de salud del Callao, Kathey Pachecho, así como, se oficie a la Diresa-Callao para aque informe sobre las acciones adoptadas frente a los hechos.