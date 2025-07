Lima vuelve a ser escenario de un hecho violento. En esta ocasión, extorsionadores abrieron fuego contra la vivienda de un mototaxista, ubicada en la manzana R1 del asentamiento humano Javier Pérez de Cuéllar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

En horas de la madrugada, los delincuentes llegaron al lugar y dispararon contra la vivienda del transportista. Afortunadamente, los disparos no alcanzaron a los integrantes de la familia, quienes se encontraban descansando en ese momento.

El mototaxista denunció que los disparos atravesaron el frontis de la vivienda e impactaron en la cocina, y reconoció que recibe amenazas de extorsionadores desde hace tres meses.

“Han pasado tres meses y nuevamente han venido pues a atacar mi puerta. Como usted ve, han metido seis balazos dentro de mi hogar. Gracias a Dios que ya mis hijos estaban descansando porque si no hubiese sido otra cosa”, declaró el transportista a RPP.

“Me decían que querían una cantidad de dinero, pero no decían la cantidad. Pues me amenazaban con matarme a mí, matar a mi esposa, matar a mis hijos o matar a mis compañeros de trabajo porque yo soy mototaxista”, añadió.

Después de cometer el ataque, los extorsionadores dejaron una nota amenazadora dirigida al mototaxista.

El hombre afirmó que, al inicio de las extorsiones, denunció el caso en la comisaría del sector, donde —según dijo— se comprometieron a vigilar los alrededores de su vivienda. No obstante, indicó que hasta ahora no se ha cumplido.

Por ese motivo, el mototaxista hizo un llamado urgente a las autoridades, expresando su temor de ser víctima de un nuevo atentado que podría dejar heridos.

Las investigaciones sobre dicho ataque extorsivo están a cargo del personal de la Comisaría PNP de Canto Rey. Además, los peritos acudieron a la zona para recoger las pruebas y identificar a los responsables.