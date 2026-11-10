La víctima fue identificada como María Soledad Guerra Baca, 61 años, profesora del curso de religión en la institución educativa Juan Guerrero Químper. Guerra fue atropellada por una minivan mientras regresaba de su jornada laboral, según informó América Noticias.

El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Pachacútec y 26 de noviembre a las 2 de tarde en el distrito de Villa María del Triunfo. Las cámaras de la municipalidad del distrito registraron el suceso. Un medio de transporte bloqueó la visión del vehículo que atropelló a María Guerra.

La fiscal llegó 5 horas después de ocurrido el accidente. La conductora de la miniván fue llevada a la comisaría más cercana. La víctima deja en orfandad a dos hijos y un esposo viudo. La policía continuará con la investigaciones para determinar con exactitud lo sucedido en el accidente.