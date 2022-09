El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, informó que el Gobierno de Estados Unidos ofrece becas integrales de intercambio para que ciudadanas peruanas estudien en su Programa de Liderazgo para Mujeres Indígenas y Afrolatinas.

La convocatoria es parte del programa SUSI 2023 (Study of the U.S. Institutes, por sus siglas en inglés) y está dirigida a estudiantes de educación superior, ya sea en universidad o instituto superior, indígenas y afroperuanas que quieran conocer o profundizar temas de género, inclusión, el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en la vida de las mujeres y las niñas, y el creciente papel de las mujeres indígenas y afrolatinas en sus países.

Los talleres serán presenciales con una duración de cinco semanas en enero y febrero de 2023 en la Universidad de Arizona. Los gastos del viaje serán cubiertos al 100% por el Gobierno estadounidense. Cabe resaltar que no es un requisito hablar inglés, ya que las clases se dictarán en español.

Requisitos para postular a becas SUSI 2023

Ser ciudadana peruana.

Tener entre 18 y 25 años.

Autoidentificarse como una mujer indígena y/o afroperuana.

Estar cursando el pregrado en una universidad o una carrera profesional en un instituto de educación superior.

Demostrar capacidad de liderazgo en su comunidad y/o universidad.

Participar en actividades extracurriculares como voluntariados y emprendimientos sociales.

Contar con excelentes calificaciones, logros académicos y/o extracurriculares.

Otros.

El plazo de postulación es hasta el lunes 3 de octubre a las 11.59 p. m. (hora peruana). Las interesadas deben completar el formulario de postulación en www.surveymonkey.com/R/SUSI2023, en el que se deben adjuntar los documentos solicitados.

El Pronabec precisó que no subvenciona estas becas ni recibe los documentos de sus postulantes. Solo las difunde como parte de las alianzas de cooperación internacional.

Para mayor información pueden ingresar a los siguientes enlaces: https://www.pronabec.gob.pe/beca-eeuu/ y https://cutt.ly/NCrBFgS. Ante cualquier consulta adicional pueden escribir al correo AnguloA@state.gov.

VIDEO RECOMENDADO

El Congreso de la República aprobó por insistencia la nueva Ley de Teletrabajo. Uno de los cambios más importantes es si la empresa asume o no el costo de los servicios como luz e internet. Conoce todos los detalles en este video.