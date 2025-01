Una mujer denunció que fue agredida físicamente por sus exinquilinos, quienes le deben S/11.500 de alquiler. Dicho incidente ocurrió en el distrito de San Borja y quedó registrado por las cámaras de seguridad.

La propietaria identificada como Margarita, le señaló a Buenos Días Perú que acudió a su departamento luego de descubrir que los inquilinos tenían la intención de mudarse sin pagar la deuda, a pesar de haber alcanzado un acuerdo de conciliación en noviembre del año pasado.

De acuerdo con su relato, la afectada fue atacada por una mujer, quien junto con otras personas, la golpeó y arrastró.

“La señora Antonella me increpó violentamente, me golpearon entre varios, me arrastraron y me dejaron inconsciente en el pasillo”, indicó al programa.

Asimismo, en las imágenes de seguridad se visualiza cómo arrastran a la propietaria. Los vecinos, al oír los gritos, acudieron al lugar e inmediatamente llamaron a los paramédicos. La víctima sufrió golpes en la cabeza y heridas en las manos.

Identificaron a los agresiones como Douglas Noriega Pérez y Antonella Bismara. Ambos vivieron en dicha vivienda por dos años sin pagar el alquiler de forma regular.

Además, la propietaria pidió garantías para su vida y presentó la denuncia a las autoridades.

