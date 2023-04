Docentes, egresados y estudiantes de la Universidad de Música realizan un plantón este lunes en la cuadra 2 del Jr. Carabaya. Ellos rechazan el nombramiento de un especialista en biología y química como Presidente de la Comisión Organizadora de la UNM, pues demandan que la persona que este frente a la casa de estudios se encuentre especializada en el campo de la música.

“Es sorprendente que a las 4:30 de la mañana salga en El Peruano la destitución de la maestra Lydia Hung, músico profesional, absolutamente preparada, con experiencia en gestión porque ha sido directora acompañada con dos vicepresidentes, para que traigan a un señor que probablemente es muy hábil en algo que no sabemos, porque nosotros como músicos no conocemos la trayectoria de los profesores de biología”, indicó la docente Florencia.

“Particularmente el Conservatorio nunca ha tenido ningún tinte político, el pedido que tenemos es netamente funcional, estratégico y relacionado al tema técnico-artístico. Rechazamos que haya un profesional que puede ser muy probo, pero que sea completamente ajeno a la realidad técnico-artístico musical. No podemos permitirlo porque tenemos todo un proceso que se ha dado con eventos musicales, las propias compras relacionadas al estado de instrumentos, cómo saber si un piano es bueno o no, los contenidos de las asignaturas, todos esos temas no tienen nada que ver con la pedagogía general, están relacionados íntimamente con la pedagogía técnica y arte musical”, aseguró un estudiante de composición.

En ese sentido, instó a que se ponga en el cargo a un profesional que “tenga todo el bagaje técnico-musical y las capacidades y experiencia para una gestión”. “Se hace hasta un poco absurdo que pueda haber un profesional, por muy bueno que sea, de otra área relacionada a la dirección de nuestra institución”.

Realizan cambios

Como se recuerda, a través de la Resolución Viceministerial N°051-2023-MINEDU, el Ministerio de Educación dio por concluida la designación de Lydia Fatima Hung Wong como Presidenta de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Designando a Jorge Leoncio Rivera Muñoz en dicho cargo, quien es educador especialista en Biología y Química.

Al respecto, el ministro de Educación, Óscar Becerra, señaló que la maestra Lydia Hung “no está preparada” para estar al frente de la Universidad de Música.

“El resultado de la evaluación es que no está funcionando bien. (...) le estoy pidiendo que organicé una universidad y lo que necesita para eso es capacidad de gestión universitaria, no académica”, precisó.