Un joven denuncia que fue secuestrado y asaltado tras pedir un taxi inDrive para dirigirse de su casa en Pueblo Libre a su gimnasio ubicado en Miraflores. Según el agraviado, los hampones le robaron S/120 y su celular valorizado en más de S/5000.

“Me dirigía hacia el gimnasio en Miraflores. Adquirí el servicio inDrive como siempre lo hago, me subí al carro, me llevó por todo Sucre, estaba yendo correcto, el conductor había puesto una emisora de radio. Todo iba bien hasta que en el Malecón, en la Costa Verde, cuando debía doblar para Miraflores, dobló para el otro lado, como yéndose al Callao. Ahí es donde recién me percato que no es la ruta que yo voy. Me fijo en mi aplicativo si yo había puesto mal la dirección, al percatarme que estaba bien, le dije al conductor a dónde me estaba llevando. Ahí es cuando frenó y se subieron tres chicos con poleras, me amenazaron con un arma”, contó el joven a Latina.

“Me pedían que desbloqueara mi celular, mis cuentas bancarias, mis contraseñas, información de mi familia. Yo no sabía qué querían conmigo, me pedían muchas cosas, información personal y con la pistola me empezaron a golpear en la cabeza. Me han tenido buen rato, como media hora aproximadamente, todo ese rato hablaban de una casa. Al final me botaron por La Victoria”, añadió.

El agraviado detalló que tras ser abandonado en una calle de La Victoria fue auxiliado por una señora que lo vio sangrando, luego abordó otro taxi para dirigirse a la casa de un amigo que lo llevó a una posta médica para que lo atiendan.

Además, señaló que los hampones solo lograron retirarle S/120. “Más que nada me robaron mi celular, que es casi nuevo, valorizado en S/5500 y lo que es mi maleta, mi ropa de gimnasio. Todas mis cosas personales”.

“La denuncia ya fue puesta y para que siga su curso me piden los datos del chofer. Yo me comuniqué con inDrive, me detallaron que mi proceso iba a entrar en investigación y supuestamente el día de ayer me tenían que enviar la información del chofer. Les pido que me envíen los datos del registro de mi último viaje”, señaló.