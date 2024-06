Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) interrumpieron una conferencia programada para el último jueves, en la que iba a participar el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. El legislador tuvo que abandonar la sede universitaria ante la protesta de los alumnos de esa casa superior de estudios.

Los alumnos de la UNMSM prácticamente expulsaron al congresista Alejandro Muñante e impidieron su participación en el conversatorio que se iba a desarrollar en una de las facultades de la universidad San Marcos.

Los estudiantes expresaron su descontento con la actuación de Alejandro Muñante en el Congreso que posee alta desaprobación en las encuestas. Ante ello, el evento tuvo que ser cancelado. “San Marcos es del pueblo, no de los corruptos”, “Muñante, escucha, San Marcos te repudia”, entre otras eran las frases que gritaban los alumnos de la UNMSM.

El congresista tuvo que abandonar la sede universitaria en medio de un gran tumulto de estudiantes que le increpaban por su proceder dentro del Poder Legislativo.

Posteriormente, el legislador de Renovación Popular, trato de minimizar el hecho y dijo que se trató de solo un grupo de estudiantes. Refirió que la conferencia no se desarrolló debido a que no se prestaban las garantías del caso.

“Hemos visto que, en una muestra de intolerancia y hostilidad, no se dan las garantías para poder desarrollar esta ponencia de ideas en una universidad donde se supone que se debe respetar la diversidad de opiniones porque vivimos en un Estado de derecho. Sin embargo, no vamos a poder tener la conferencia. Hay un público que ha venido a escuchar y, por respeto a ellos y para no exponer su integridad, lo mejor será postergar esta conferencia”, sostuvo.

De acuerdo a la agenda de conversatorio, el parlamentario de Renovación popular iba ser panelista de la conferencia sobre la “influencia del globalismo en la concepción de derechos humanos”.

El Congresista Alejandro Muñante salió arrancado de la Universidad San Marcos cuando estudiantes se enteraron que iba a realizar un evento allí. Bien hecho. pic.twitter.com/R2wV3tOtiF — Alex Febrero (@AlexFebrero_) June 6, 2024

Video: “X” @ AlexFebrero_

