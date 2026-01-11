Un fuerte estallido sacudió la noche del sábado el distrito de Puente Piedra, cuando delincuentes lanzaron un artefacto explosivo contra el restaurante Pollos y Parrillas Alexander. La explosión dejó mesas destrozadas y mayólicas hundidas en pleno horario de atención.

El atentado ocurrió a las 9:08 p.m. cuando dos sujetos adolescentes, caminaron hasta el frontis del local y arrojaron el explosivo directamente hacia una mesa ocupada por clientes, según el registro de las cámaras del establecimiento.​ Los atacantes huyeron con tranquilidad por la misma vía tras la detonación, que no dejó heridos pero generó pánico entre comensales y personal del negocio con cuatro años de operación.​

Amenazas previas

El encargado del restaurante, quien prefirió mantenerse en anonimato para proteger su identidad, reveló que las intimidaciones iniciaron el 27 de diciembre vía mensajes al número de delivery, exigiendo 10 mil soles de cuota. ​El mismo día del ataque, cerca del mediodía, dejaron una nueva amenaza con el texto “Te alineas con los diez mil soles o plomo”, que culminó horas después con el lanzamiento del explosivo.​

El local mantendrá sus puertas cerradas algunos días para evaluar daños y la situación de seguridad, mientras el personal expresa miedo a continuar trabajando en la zona. ​El propietario reconoció que otros negocios del barrio han sufrido ataques similares, convirtiendo la extorsión en amenaza cotidiana para emprendedores de Puente Piedra.​

Ante la escalada de violencia ligada a cobros de cupo, el encargado hizo un urgente llamado a las autoridades policiales y judiciales para aplicar “mano dura” contra las bandas.​ Este nuevo atentado refleja la creciente criminalidad que obliga a comerciantes a cerrar operaciones en distritos donde la extorsión se ha normalizado como forma de control territorial.