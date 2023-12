El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró muy tajante sobre los ambulantes que han invadido Mesa Redonda en estas épocas navideñas y anunció que no les renovará los permisos a estibadores a partir del 31 de diciembre.

“Vamos a incrementar el número de efectivos, tanto de serenazgo como de fiscalización, porque hay mucha gente que se aprovecha y vamos a multar a aquel ambulante que sale del interior (de las galerías) con su mercadería dentro de Mesa Redonda. Es una tomadura de pelo y cuando se le ofrece empleo formal no lo quiere tomar”, expresó para los medios e enfatizó en que empadronaron a 5 mil ambulantes, de los cuales la mitad accedió a la formalización, mientras que los demás no aceptaron y prefirieron seguir trabajando en las calles.

“Hemos notado que hay 2.500 - o ahora quién sabe más - ambulantes que nos han dicho: ‘no quiero empleo formal, quiero seguir trabajando de ambulante’”, sostuvo.

Además, López Aliaga acotó que tiene en la mira a los dueños de las galerías, ya que la mercadería que ofrecen estos ambulantes estaría saliendo desde estos establecimientos. “Muchas veces el mismo propietario de la galería, sobre todo de los pisos 3 y 4, tiene su grupo de ambulantes y lo que hemos notado porque no ingresa mercadería de afuera, ya que tenemos a la policía, a todo el personal de fiscalización, de serenazgo, cercando todo. La información que tenemos de inteligencia es que la mercadería sale de adentro”, explicó.

Estibadores

De otro lado, fue tajante al anunciar que los permisos para el trabajo de estibadores en Mesa Redonda no serán renovados. “Los permisos (de los estibadores) vencen el 31 de diciembre, y no vamos a renovar ningún permiso de estibador. Mi compromiso es dejar ordenado Mesa Redonda y el Mercado Central. Parece Bombay con estibadores que van y vienen. Eso no puede seguir”, anotó.