Este jueves, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó la posibilidad de regular el tránsito de camiones y vehículos de carga pesada para que solo circulen durante el horario nocturno en la capital. La medida, según explicó, busca reducir la congestión vehicular que se registra durante el día, especialmente en horas punta, y mejorar la movilidad urbana.

“Yo lo he planteado abiertamente porque me parece transparente y sano que haya opiniones para mejorar las condiciones en el marco regulatorio y tengamos un medio de transporte pesado que atienda en horas adecuadas y que no perjudique el normal tránsito de la ciudadanía en horas punta”, señaló durante un evento navideño.

Diálogo con gremios y principio de autoridad

El alcalde participó en el evento “Navidad del Niño Limeño”, realizado en el Circuito Mágico del Agua y aprovechó para indicar que la Municipalidad Metropolitana de Lima ya cuenta con un marco legal que permitiría implementar esta regulación y expresó su disposición a dialogar con los gremios de transporte involucrados.

Asimismo, advirtió que, de no alcanzarse consensos, la comuna limeña aplicará la normativa con firmeza, apelando al principio de autoridad para garantizar el cumplimiento de las medidas que se adopten.

En el mismo evento, Reggiardo se refirió al trabajo que vienen realizando los fiscalizadores municipales en zonas de alta congestión comercial como Mesa Redonda y el Mercado Central. Según indicó, estas acciones forman parte del esfuerzo por recuperar el orden y los espacios públicos en el centro de la ciudad.

“Si hay excesos evidentemente serán sancionados, pero también tenemos que invocar a la población y a los comerciantes a que respeten al prójimo, a su ciudad y a la autoridad”, afirmó.

Antes de retirarse, el burgomaestre exhortó al Ejecutivo a presentar con mayor celeridad los resultados de la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao. Además, sostuvo que la difusión de información clara, respaldada por datos y estadísticas, es fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las autoridades.