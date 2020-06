Candy Quispe, la reportera que fue víctima de un atentado contra su salud por parte de un vendedor ambulante que le tosió durante un enlace en vivo en La Victoria, contó el “indignante” momento que vivió en la mañana de este lunes 8 de junio.

“Lo que me ha sucedido es muy indignante, no solo por la difícil experiencia que me tocó vivir, sino porque eso también les puede pasar a muchos otros periodistas que día a día salimos a las calles para informar cómo se viene desarrollando esta terrible pandemia en el país y no es justo que en cumplimiento de nuestro trabajo, de nuestra labor y venga un sujeto de manera intencional empiece a toser”, dijo la periodista en diálogo con ‘Al estilo Juliana’.

Quispe indicó que interpuso una denuncia contra el sujeto para que la Policía proceda con su intervención debido a que vulneró su salud en pleno contexto por el nuevo coronavirus, COVID-19.

“Si bien es cierto, estamos con nuestros implementos de seguridad, pero que venga un hombre y adrede te tosa es realmente indignante. Yo ya puse la denuncia en la comisaría de La Victoria. Quiero que se identifique a este sujeto, que la gente sepa su nombre de este sujeto que atentó contra mi salud y no le vuelva a suceder a otro compañero”, señaló.

“Es muy indignante”: Reportera sobre hombre que le tosió en vivo durante enlace en La Victoria

Según la reportera, cuando llegó a La Victoria para informar sobre la realidad que se vive por la crisis económica, un grupo de hombres se puso incómodo con su presencia y arrojaron objetos contra ella.

“Habrá transcurrido más de 10 minutos y mientras caminábamos había un grupo de hombres que se pusieron muy incómodos con nuestra presencia, incluso, empezaron a arrojar cosas. En las despedida es cuando aparece este sujeto, se acerca, aprovechando que estaba muy concentrada en la cámara, no pude notar su presencia para hacerme a un lado. Este sujeto era un vendedor ambulante, estaba vendiendo sus productos con su mascarilla abajo, mostrando todo el rostro y es en ese momento en que mi camarógrafo lo logra grabar y es por ello que ya tenemos su imagen”, indicó Candy Quispe.

VIDEO RECOMENDADO

Sujeto tose a reportera de ATV

Sujeto tose a reportera de ATV. (Video ATV)