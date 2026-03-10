Lima y el Callao enfrentan una compleja situación energética tras el incidente registrado en Megantoni, en Cusco. El pasado 1 de marzo, uno de los ductos que transporta el gas de Camisea hacia distintas regiones del país sufrió una falla, lo que impidió que el recurso se distribuya con normalidad.

A raíz de esta situación, en los últimos días se han observado largas filas de autos y mototaxistas que buscan combustibles alternativos para continuar con sus labores. No obstante, en varias estaciones de servicio el combustible viene escaseando, lo que ha generado malestar entre los ciudadanos.

Una de las empresas más señaladas por la ciudadanía ha sido Repsol, ya que en sus estaciones se observan largas filas de conductores que, además, se encuentran con restricciones en la venta de combustible. No obstante, la compañía emitió un comunicado en sus canales oficiales en el que aseguró que su refinería de La Pampilla, ubicada en Ventanilla, viene operando a toda capacidad.

Asimismo, indicaron que han implementado una serie de medidas excepcionales para atender la demanda, la cual se ha incrementado considerablemente debido al mayor consumo provocado por la escasez de GNV y GLP en dicha parte del país.

“Hemos adoptado medidas extraordinarias de suministro, adicionales a nuestra planificación habitual, con el fin de cubrir el incremento de demanda de diésel asociada al mayor consumo del sistema eléctrico nacional, así como el de gasolinas asociada a la sustitución del GLP y GNV”, señalaron.

Asimismo, señalaron que las restricciones aplicadas en sus estaciones responden precisamente a la alta demanda registrada en distintos puntos de la capital, situación que ha generado largas colas de conductores.

“Si en algunas estaciones se observa restricciones temporales, estas pueden deberse a razones logísticas de los diferentes comercializadores, dado el uso intensivo de cisternas y el incremento de tiempos de carga en plantas por el volumen excepcional de despachos”, añadieron.

Finalmente, Repsol señaló que la coyuntura internacional, marcada por el conflicto entre Israel e Irán, ha provocado un incremento en el precio del barril de petróleo, lo que también repercute en el mercado peruano.

“Esta coyuntura coincide con un entorno geopolítico internacional complejo que ha generado alzas en los precios del crudo y sus derivados”, concluyeron.