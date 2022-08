Una empresaria denuncia que es extorsionada por delincuentes que le envían mensajes y videos a su WhatsApp exigiéndole el pago de S/5 mil para no atentar contra su cevichería ubicada en el distrito del Rímac.

“Acá todo negocio paga. Vas a tener que pagar. Tienes que dar solución de la mejor manera porque si no te vas a morir. Ya tu sabes, la vida no tiene precio, tú tienes como pagar. Acá yo tengo identificado, te estoy siguiendo varios días atrás. Todo negocio paga, poco floro”, se oye en uno de los videos que recibió la agraviada.

De acuerdo a América Noticias, la agraviada no puede trabajar tranquila. No solo le han llegado videos al número de delivery de su negocio, sino también mensajes y audios señalando que no es una broma o una llamada al azar y que si no paga los S/5 mil “van a volar su restaurante”.

Extorsionadores exigen S/5 mil a dueña de negocio

“Tienes el gusto de hablar con el líder y miembro principal de una banda urbana muy reconocida como ‘El tren de Aragua’, una banda de venezolanos. Te estoy llamando pacíficamente, así como llamé a un comerciante al que acabamos de matar acá en el mercado Caquetá por tratar de evadir el comunicado”, le dice uno de los hampones en una llamada que la denunciante logró grabar.

“Me han estado llamando, enviado mensajes, videos amenazándome y queriendo que pague S/5 mil. Los mensajes, los audios no he contestado nada. Las llamadas que hacían de muchos números si he contestado, pero no hablaban, solo se escuchaba voz”, contó.

La empresaria ha puesto la denuncia en la División de Investigación de Secuestros y Extorsión de la Dirincri. Ella se dio con la sorpresa que no es la única a quien le han llegado los mismos mensajes y videos

“He ido a la comisaría y me han dicho que lo mismo estaba pasando con muchas personas emprendedoras. Mi negocio tiene un año y me sirve para mantener a mi mamá y mi hijo”, señaló.

