Así fue el robo y secuestro de anciana para robarle el dinero de su jubilación (VIDEO)

Indignante. Cámaras de seguridad grabaron el momento preciso en el secuestran a una anciana para robarle el dinero de pensión. El hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos.

Como se puede observar en el video difundido por América TV, una mujer se acerca a Elvira Obregón (86), quien tiene problemas de la vista y en ese momento estaba acompañada de su nuera, para luego alejarla a su acompañante con el cuento de que tenía regalos para la anciana, dejándola sola en el paradero.

Tras unos minutos, la mujer vuelve aparecer en el paradero dentro de un taxi blanco al que le pide a Elvira Obregón subir, es en ese momento que le roba sus pertenencias y la deja sin su tarjeta de banco y DNI.

"Me rebuscó mi bolsillo y ya no estaba mi DNI (...) me dejó sentado en una silla", adujo la señora,quien también pidió ayuda al patrullero

"Mi mamá me llama desesperada, que han llevado a mi abuelita en un carro, un Kía blanco, y que recien había cobrado y que la habían encontrado varada y que no le quitaron su dinero porque lo tenía bien guardado, pero que en la cuanta de la tarjeta hay dinero", narró la nieta de doña Elvira.