Anciana fue secuestrada por delincuentes para robarle el dinero de su jubilación (VIDEO)

Una anciana fue víctima de un asalto en el distrito de Los Olivos, en el que sufrió la sustracción de su DNI y su tarjeta del banco en donde guardaba en dinero de su jubilación.

De acuerdo a América TV, Elvira Obregón (86), quien tiene problemas de visión, acudió con su nuera al banco a retirar su pensión de jubilación, más la gratificación, cuando se acercó una persona a la señora para hacerse pasar como conocida suya, junto a su compinche, la distraen de su acompañante y la abordan en un vehículo durante dos horas, se llevaron su tarjeta del banco y su DNI para la extracción del dinero.

Elvira fue encontrada por un patrullero, luego de ser secuestrada. La señora alega que le han rebuscado el bolsillo para el asalto.

"Me rebuscó mi bolsillo y ya no estaba mi DNI (...) me dejó sentado en una silla", adujo la señora,quien también pidió ayuda al patrullero

"Mi mamá me llama desesperada, que han llevado a mi abuelita en un carro, un Kía blanco, y que recien había cobrado y que la habían encontrado varada y que no le quitaron su dinero porque lo tenía bien guardado, pero que en la cuanta de la tarjeta hay dinero", narró la nieta de doña Elvira.