Rosario Sasieta: El Estado se encargará de los huérfanos de la tragedia en Los Olivos (VIDEO)

La ministra de la Mujer, Rosario Sasieta, afirmó que el Estado se encargará de los menores que quedaron en la orfandad debido a la tragedia que se desató en una discoteca, ubicada en el distrito de Los Olivos.

“Nosotros tenemos unidades especiales de urgencia y han acudido a hablar con los familiares. De las 12 víctimas, cuatro eran madres. Una de ellas, de 27 años, tenía dos hijos: uno de siete y uno de nueve”, expresó en entrevista con Panorama.

En ese sentido, Sasieta anunció que el Ministerio de la Mujer evalúa en iniciar un trámite de protección familiar para asumir la tutela estatal del hijo de una de las madres fallecidas.

“El Ministerio de la Mujer empieza a tallar finamente cuál es la situación de los menores. Uno de los niños, de siete años, está escolarizado y vive con el padre, pero el de nueve años no iba a la escuela, no tiene SIS y se está evaluando iniciar con el trámite de protección familiar porque este niño no estaba protegido”, indicó.

“ Esos niños, que son cuatro huérfanos, se convierten en hijos de la patria, el Estado tiene que velar por ellos ”, remarcó.

Por otro lado, Rosario Sasieta también informó que de las 12 mujeres, cinco tenían antecedentes penales.

