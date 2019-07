Rubén Moreno ‘Goro’: “La señora Vilcatoma ha tramitado mi libertad” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Cuando era trasladado a la Dirincri, el sicario Rubén Moreno Goro señaló a la prensa que una señora con apellido Vilcatoma fue la encargada de tramitar su libertad.

Luego, declaró que él mismo se sorprendió de que ella se encargara de esa gestión irregular. La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados [...] Yo mismo me he sorprendido [...] (Ella) ha tramitado mi libertad [...] Ya en las investigaciones se va a saber", manifestó Rubén Moreno Goro.

EN VIVO | Alias Goro es trasladado a la sede de la Dirincri https://t.co/YFQ5nVU0Hu pic.twitter.com/6gOeRLnrjk — Canal N (@canalN_) 14 de julio de 2019

CAPTURA

El comandante general de la Policía Nacional, general José Lavalle, señaló que el sicario Rubén Moreno Olivos alias "Goro"se encuentra en buenas condiciones físicas y mentales tras su captura en el segundo piso de una vivienda de Los Olivos, este sábado.

"Lo hemos encontrado en buenas condiciones físicas y mentales. Se le ha dado lectura a todos sus derechos y ha firmado el acto de la verificación que se ha hecho de su domicilio. Vamos a proceder a trasladarlo a la Dirincri", refirió.