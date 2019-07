Yeni Vilcatoma niega las acusaciones de sicario "Goro" y señala al gobierno

Síguenos en Facebook

Anoche en el distrito de Los Olivos fue capturado Rubén William Moreno Olivo (a) "Goro". Sin embargo el sicario manifestó frases comprometedoras con relación a la congresista Yeni Vilcatoma, y que ella ha negado.

“La señora Vilcatoma me ha mandado con los abogados”, es lo que dijo "Goro", y añadió: “Yo mismo me he sorprendido”. “(Ella) ha tramitado mi libertad (...) Ya en las investigaciones se va a saber”.

La congresista negó las acusaciones al Diario La República y añadió que el gobierno está detrás de ello.

“Niego rotundamente las frases del detenido, de haberle enviado abogados”, comentó Vilcatoma, quien añadió para RPP: "Veo la mano del gobierno (...) porque yo he sindicado que este sicario le debe su libertad a este gobierno, porque la forma en que ha salido del penal no ha sido una fuga (...) lo que ha sucedido es que las más altas autoridades, desde el Ministerio de Justicia se pusieron de acuerdo para liberarlo".

Yenni Vilcatoma fue fiscal en el Santa para el caso ‘La Centralita’. Ella cuestionó recientemente la fuga de ‘Goro’ y solicitó el traslado de César Álvarez a Challapalca, debido a que es el autor de la fuga del sicario.

"Si de algo soy culpable es de su recaptura y de la primera vez que lo capturaron(cuando era fiscal del caso Nolasco en Áncash) (...) obviamente lo dicho por este sicario, lo que hace es evidenciarme como la principal enemiga de esta mafia", aseguró la congresista.