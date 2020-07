Sacerdote le da oportunidad a madre para que vuelva con su bebé: “Nosotros la podemos ayudar en todo

El sacerdorte Omar Sánchez, quien encontró a una bebé en la puerta de la Asociación Bienaventuranzas en Villa María del Triunfo, afirmó que le da una oportunidad a la madre para que regrese y se comprometió a ayudarla en todo.

“No juzgar porque nosotros no tenemos los elementos suficientes para hacerlo. Lo mejor que hay que hacer es rezar. De hecho, cuando ella llegó, agarré la nota (carta) y me metí a la capilla para rezar por la mamá. El posteo que hicimos en Facebook fue básicamente para que la mamá lo vea y le demos una oportunidad de reaccionar. De hecho, está abierta, si la mamá nos está viendo, esa oportunidad está abierta, de volver”, expresó el padre a Latina.

“Nosotros la podemos ayudar en todo, la podemos tener acá, en la casa, trabajando con nosotros, cerca de su hija, cuidándola, no le va a faltar nada, pero lo importante no es juzgar porque no tenemos la capacidad para hacerlo”, agregó.

El líder religioso recuerda que una vecina de su comunidad fue quien le avisó que había abandonado una pequeña canastita en la puerta de la organización caritativa.

“La encontré en la puerta posterior que está siempre cerrada y la usamos de emergencia. Una vecina que anda siempre muy atenta al movimiento del barrio, siempre mirando en la puerta de su casa todo lo que pasa, vio que un carro negro llegó, se estacionó, bajó un hombre, dejó un moisés”, indicó.

“Nos avisó de inmediato que dejó un moisés. Vinimos, abrimos y estaba esta belleza vestida de rosadito, con una nota de la mamá y con ropa de cambio, pañales y una latita de leche. La madre de había preocupado en dejarla limpiecita, sin ninguna herida, sin ningún tipo de daño. Todavía tiene el clip que les ponen a los niños en el ombligo para caiga el cordón umbilical”, añadió.

Omar Sánchez llamó al Ministerio de la Mujer y le dieron un acta de internamiento oficial para que la bebé se quede con él.

Cabe recordar que la asociación que lidera vive de donaciones y hay 250 residentes.

