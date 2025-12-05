Este jueves, un sicario atacó a balazos al conductor de una miniván que presuntamente realizaba el servicio de colectivo, en plena hora punta. El atentado ocurrió alrededor de las 9:10 a. m. en el cruce de las avenidas Javier Prado y La Poesía, en San Borja, y quedó registrado por las cámaras de seguridad del distrito.

En las imágenes se observa al agresor, que llevaba una mochila, acercarse al vehículo y disparar varias veces antes de escapar corriendo. Pese al intenso tránsito de peatones y vehículos, el sujeto continuó su huida, subió a una moto, descendió unos metros más adelante y se cambió de prendas para evitar ser reconocido. Todo su recorrido fue seguido por el sistema de videovigilancia.

El atacante finalmente subió a una unidad de transporte público para pasar desapercibido, pero agentes de Serenazgo interceptaron el vehículo y lograron detenerlo. Fue identificado como Jorge Jeremy Pardo Figueroa, de 19 años.

La víctima de 29 años, salió de su vehículo herido y se dirigió a la estación La Cultura para pedir ayuda. Sus compañeros lo trasladaron a una clínica particular, donde, según América Noticias, permanece en recuperación.