Un hombre denuncia a la agencia de viajes Pachacútec, ubicada en San Isidro, de haberlo estafado con más de S/13 mil en paquetes turísticos.

Según contó el agraviado a Latina, él fue abordado por trabajadores de dicha agencia en los exteriores del Mall del Sur donde le hicieron jugar el juego de la ruleta.

“Tenían que salir tres dibujos iguales y si salían, ganabas”, señaló. Él “supuestamente” salió ganador y lo llevaron a la oficina de la agencia en San Isidro, donde le ofrecieron unos paquetes de viaje para cualquier lugar del mundo.

“En ese lugar hay bastante bulla, no es un lugar donde te pueden explicar detalladamente. Es un lugar donde te atolondran. Estuve en la oficina como tres horas”, indicó.

Según el matinal, el denunciante compró cinco paquetes valorizados en 3423 dólares. “Los paquetes eran para Estados Unidos, para Argentina y acá en Perú, a Yurimaguas, Tarapoto e Iquitos”.

Sin embargo, se dio cuenta que era una estafa cuando leyó los documentos. “Los leo tranquilamente en mi casa y veo que no es como ellos dicen. Les llamo para que me apoyen con el pasaporte, la VISA y me inventaron un montón de cosas”.

“Supuestamente está todo pagado, pero tienes que pagar un impuesto del avión, del hotel”, añadió. Él señala que todo ocurrió en agosto de 2022 y hasta la fecha no le han devuelto ni un. “Como te graban (firmando los documentos), es un robo legal. Te confunden”.

Denuncian modalidad de estafa

Punto Final alertó que, a las afueras de centros comerciales, agencias de viajes ofrecen participar en un sorteo con el 80% del gasto pagado, sin embargo, si la víctima “gana” le dirán que se dirija a unas oficinas para que le hagan la entrega del premio y posteriormente, le pedirán su tarjeta de crédito para adquirir una supuesta membresía para poder vaciar la cuenta.

A pesar de las denuncias, los representantes de la agencia Pachacútec señalan que sus afiliados acceden a comprar las membresías sin coacción de por medio y los convenios que tienen con los hoteles son de manera digital.