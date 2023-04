Una mujer de 47 años denunció que fue víctima de agresión por parte de su pareja en su vivienda ubicada en San Juan de Lurigancho. Sin embargo, la Policía Nacional la detuvo junto con él pese a sus lesiones. El hecho se produjo la tarde del último domingo.

De acuerdo a Latina, la agraviada se encontraba compartiendo con sus hermanas en su casa cuando César Herrera Mendieta llegó y comenzó a golpearla. “Yo lo denuncio por agresión, no sé cuáles fueron sus motivos, porque yo no lo he dado ninguno. Él vino de frente. Estaba con mis hermanas”.

La agraviada cuenta que la Policía llegó hasta su vivienda y la llevaron a ella y su pareja hasta la comisaría La Huayrona para tomarle su denuncia.

“Nos fuimos en el patrullero a la comisaría, donde me pidieron mi DNI, escribieron mi nombre en una hoja y con las mismas nos fuimos al hospital del 10, ahí me atendieron y nos regresamos a la dependencia y de ahí pasé al médico legista, donde sale que han sido agresiones mutuas”, señaló.

“A veces pienso que he perdido tiempo en la comisaría porque me han tratado como una delincuente, eso es lo que me han dicho: ‘a los delincuentes se les trata así’. Ayer en la mañana cuando ya me iban a llevar a pericia psicológica, la señorita policía de apellido Paredes me enmarrocó y me ajustó las esposas”, añadió.

Según la denunciante, ella quedó detenida junto a su agresor debido a que él también sufrió lesiones. Sin embargo, el reporte médico dice que César Herrera no tiene ninguna agresión.

“(Me detienen) diciendo que fue por agresión mutua. Que yo lo agredí y por eso me quedé detenida. Ahora yo digo que tenía haberme dejado matar. Lo único que hice fue defenderme para poder escapar porque tengo un hijo, tengo que seguir viva por él. Él no ha tenido nada, solo un golpe en la mano. Desde ese momento me enmarrocaron, me metieron a un calabozo”, denunció.