Sergio Gallango es un empresario que fue víctima de la delincuencia en los exteriores de su negocio ubicado en la cuadra 33 de la Av. Canadá, en el distrito de San Luis. A él le robaron su celular y vaciaron sus cuentas bancarias.

“Yo estaba parado fuera de mi negocio, saco el celular y veo que una moto viene en mi dirección, me arrancha el móvil y se va hacia San Borja. Intento correr tras de él, regreso a sacar una moto para seguirlo, pero lo pierdo”, contó el agraviado a Latina.

Según el matinal, el delincuente realizó varias transferencias bancarias e incluso escribió por WhatsApp a los contactos de Gallango para pedirles dinero.

“Lo que pasa es que no solamente me ha vaciado las cuentas a mi, sino que se ha contactado con mis contactos a pedir dinero. Aproximadamente más de 20 mil soles. La verdad que el día de ayer ha sido un día muy fuerte para mi porque nunca me había pasado esto”, indicó el empresario.

Además, después de sufrir el robo, llamó a los bancos para bloquear todas sus tarjetas. “Se logran bloquear todas a mi nombre, pero no la que está a nombre de la empresa. No me había dado cuenta de eso. Voy a la comisaría, pongo la denuncia por el robo del celular, luego voy a sacar un chip nuevo a Entel porque esas personas estaban escribiendo desde WhatsApp a mis contactos. Algunos de ellos depositaron dinero”, añadió.

El denunciante señaló que el dinero fue transferido a cuentas a nombre de Víctor Hugo Pizarro Carbajal y Bryan Rosas Bustamante, a este último lo reconoce como el motociclista que le arrebató su celular.

Asimismo, comentó que cuando se encontraba en la comisaría acompañado de su primo, el delincuente le escribió por WhatsApp a su familiar, por lo que aprovechó para negociar que le devuelvan su celular.

“Entonces yo le digo ‘cuánto quieres por el celular’ y me respondió que S/1200 y que nos íbamos a encontrar en Comas para que haga la entrega de mi celular, pero de ahí dejó de responderme y empezó a escribir a otras personas”, sostuvo.

Indica que en la comisaría han tomado su caso “como una denuncia más”, por lo que pide ayuda para dar con los delincuentes.

“No es un monto menor lo que se está perdiendo. En la comisaría me dicen que tengo que esperar que la Fiscalía se comunique conmigo, que puede tardar hasta un mes”, lamentó.