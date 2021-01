Dos madres de familia denunciaron que Essalud modificó uno de los medicamentos que venían recibiendo sus hijos menores de edad para el tratamiento del Síndrome de Gaucher, enfermedad considerada rara, y que se caracteriza por afectar diferentes órganos del cuerpo.

En declaraciones a Latina, las madres señalaron que el medicamento “Imiglucerasa 400 unidades internacionales” ha sido cambiado por “Imiglucerasa 200” el cual recién habría ingresado al país.

“Es un medicamento que no tiene estudios clínicos, acaba de entrar al país y no tiene el aval de instituciones como el Instituto Nacional de Salud, es algo que no se ha probado. Cambiar el medicamento es algo que se hace cuando se hace daño al paciente, pero este no es el caso”, dijo Giovanna Meza, una de las madres de familia, quien proviene de Huancayo.

Los reclamos de las madres se produjeron en la fachada de la la Dirección General de Medicamentos, insumos y drogas (Digemid), ubicada en el distrito de San Miguel.

Respuesta de Essalud

En declaraciones al mismo medio, la médico pediatra Verónica Peralta, quien es representante de Essalud, aseveró que se trata de un problema de comunicación pues el producto por el que se ha cambiado es exactamente igual que el que se aplicó primero.

“Hubo falta de comunicación, este producto ha entrado al mercado peruano y tiene registro sanitario, además Essalud ha evaluado si tiene la misma eficacia del otro producto y son igual de efectivos”, manifestó.

“No es un tema de cambio si no de mercado, las leyes tienen parámetros que no permiten comprar productos de marca, se busca un producto y postulan varias empresas. Se elije el mejor producto al mejor precio, siempre que tenga las mismas características”, aseveró.

