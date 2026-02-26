Un nuevo intento de fuga se reportó en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, ubicado en el distrito de San Miguel.

Según RPP, se trató de tres jóvenes de 17, 18 y 19 años, de nacionalidad venezolana, implicados presuntamente en el delito de robo agravado, informó la Policía. Los internos se encontraban en ‘Maranguita’ por este mismo delito.

De acuerdo con información preliminar de la Policía, la fuga habría ocurrido a las 2 de la madrugada del jueves 26 de febrero, y no se descarta que los jóvenes hayan dopado a la persona encargada de su custodia.

Tanto el personal de Serenazgo como la Policía lograron recapturar a los internos. El primero fue interceptado cerca del límite de La Perla, mientras que los otros dos fueron detenidos en la calle Valencia, en el mismo distrito, gracias al trabajo de los efectivos de la zona.

Los internos fueron trasladados inicialmente a la comisaría de San Miguel y posteriormente se registró su retorno a ‘Maranguita’.

El último motín registrado en este centro se produjo el 9 de enero de este año, cuando los internos provocaron un incendio y quemaron colchones dentro del establecimiento, generando una densa humareda que alertó a los vecinos.