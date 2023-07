Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita acatan este viernes un paro de 48 horas. Ellos piden mayor seguridad en la zona, además están en contra del cobro de S/7 por tonelada para que camiones salgan del mercado.

“Hemos parado por el tema que este mercado está en abandono total, no solamente es el cobro de S/7 para poder salir con mercadería del mercado. Sino también se suma la inseguridad. No tenemos seguridad dentro del mercado, como siete a ocho comerciantes de mi giro han sido asaltados fuera del mercado. No tenemos bancos, solamente tenemos una caja Metropolitana y no cubre las necesidades para poder nosotros girar dinero a los agricultores”, indicó Roberto Carlos, representante de los comerciantes, a Latina.

“Nosotros dentro del mercado hemos parado un promedio de 1.300, pero la familia que trabaja dentro, somos aproximadamente 6 mil trabajadores. Hemos parado definitivamente hasta que las autoridades resuelvan nuestros problemas”, aseveró.

Santa Anita: Paro de 48 horas en el Mercado Mayorista de Lima

Asimismo, se refirió que debido a la paralización su mercadería se perderá. “Pero vemos como prioridad que este sea el Gran Mercado Mayorista que todos queremos. Nosotros prácticamente gran parte de nuestra vida la vivimos acá, damos todo por nuestro trabajo y es nuestro segundo hogar y queremos sea mejor cada día y que las autoridades no nos ignoren”, instó.

De igual forma, el comerciante señaló “que en ningún mercado se ha visto que te cobren para salir”. Y que debido a este cobro los productos aumentarán sus precios, perjudicando a las amas de casa.

Según América Noticias, si las autoridades no instalan una mesa de diálogo, los comerciantes han anunciado que el paro pasará de 48 horas a ser indefinido.

En los exteriores del establecimiento se ve una gran presencia de comerciantes y agentes de la Policía Nacional que resguardan la zona.

Emmsa se pronuncia

La Empresa Municipal de Mercados S.A. explicó a través de un comunicado que la variación del tarifario no constituye cobro alguno por concepto de peaje o tasa tributaria.

“El cobro de ingreso de 2 soles para vehículos menores es por permanencia en el Mercado Mayorista hasta por seis horas (valor efectivo de S/0.33 por hora), siendo esta la tarifa más baja de la zona donde el promedio alcanza los 4 soles por hora”, se lee.

Asimismo, señalaron que desde el 15 de julio sólo los camiones desabastecedores deberán pagar 7 soles por tonelada a la salida del mercado, pago que corresponde a los servicios prestados por Emmsa.

“Se aclara que, esta disposición no afecta a los vehículos abastecedores que a diario ingresan con productos de diferentes lugares del país”, puntualiza.