Yordan Torres Rojas, efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP), agredió a su pareja en una vía pública del distrito de Santa Anita, tal como se pudo corroborar a través videos compartidos en redes sociales.

Familiares de la víctima evitaron que Torres Rojas, quien se encontraba en servicio, huya del lugar. Según RPP, el integrante de las fuerzas policiales observó que su pareja entablaba una conversación con otro sujeto en una reunión y prosiguió a cometer la agresión.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó, me dijo ‘quédate, mie...’ y me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’, me dijo”, sostuvo la agredida.

La pareja de Torres Rojas, quien prefirió permanecer en el anonimato, terminó con la nariz rota y la ropa manchada de sangre producto de la agresión.

El Ministerio del Interior anunció que la Comisión de Idoneidad de la PNP definirá hoy el futuro de Yordan Torres Rojas en la institución. A su vez, el ente estatal expresó su total disconformidad con la “cobarde agresión”.

#LOÚLTIMO | La Comisión de Idoneidad de la @PoliciaPeru se reunirá hoy mismo para definir la más drástica sanción contra el Suboficial de 3ra. PNP Yordan Torres Rojas, quien agredió cobardemente a su pareja a bordo de un taxi en Santa Anita. (1/2) pic.twitter.com/LQPxDNSvWd — Mininter Perú (@MininterPeru) February 21, 2020

Video de la captura de policía que agredió a mujer en Santa Anita (Twitter: José Rocha)