La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó que existen más de 30 aplicativos de préstamos informales con atractivas tasas de interés que los usuarios pueden descargar a través del Play Store de Google.

“Las personas tienen conocimiento de estos aplicativos. Les ofrecen otorgarles un préstamo de dinero entre S/1000 a S/5000 con bajísimo interés, sin ningún tipo de requisito y el desembolso es inmediato. Cuando descargan el aplicativo le dan permiso para que gestione todo su celular”, explicó el coordinador de Supervisión de Actividades Informales de la SBS, Daniel Reátegui, a Latina.

Según el matinal, entre los aplicativos informales que se promocionan por diversas redes sociales están: Incadinero, Viva Crédito, Credibus, Billete Plus, MonedaCome, Novocrédito. A través de las cuales, los estafadores exigen a los clientes información personal con la que logran ingresar a sus comunicaciones y cuentas bancarias.

“El modus operandi es te deposito un dinero que tu no has pedido. Te exijo un pago de interés altísimo y te amenazo que si no pagas voy a decirle a tus contactos que eres un estafador, que tienes tal conducta mandándole fotografías y videos”, indicó Reátegui.

La SBS también advirtió el riesgo de buscar créditos en empresas privadas que ofrecen préstamos informales.

Mucho cuidado con las estafas por aplicativos móviles informales. Foto: Latina

Además, hay plataformas virtuales que ofrecen préstamos sin estar registradas ante la SBS como Misoles, Ekeko, Perú Crédito, CuyCash, VamoCash, entre otras.

Ante el alto número de denuncias, la entidad entró en contacto con Google LLC, empresa con matriz en los Estados Unidos y propietaria de Play Store, con el fin que realice una revisión de los aplicativos reportados por los usuarios usados para una modalidad de estafa similar al “gota a gota”.

“Como ya tiene el número de cuenta grabado, a la semana siguiente le vuelve a hacer el deposito y empieza nuevamente la misma mecánica. A llamarlo, a atormentarlo, a amenazarlo, a extorsionarlo. Y el monto de interés que le cobran es superior al 50%”, señaló Daniel Reátegui.

Las personas pueden reportar estos casos a la SBS a través de la línea 080010840 o al número 1818 de la Policía Nacional.