En los últimos días saltaron las alarmas ante un incremento de los incendios forestales en el Perú, los mismos que han ocasionado destrucción para las comunidades que viven en la zona, así como para la flora y fauna.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la cifra de fallecidos es de 15 y el número de heridos es de 98.

A pesar de los pedidos reiterativos de pobladores de las zonas afectadas, de la Defensoría y de congresistas de diferentes bancadas para declarar un estado de emergencia, el premier Gustavo Adrianzén indicó que todavía no hay razones tan críticas para justificar tal medida.

Serfor rescata a oso hormiguero que huyó de incendios forestales en Cajamarca. Foto: Andina

BALANCE

Martín Del Castillo, coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), fue quien dio las cifras sobre la situación que atraviesa el país.

En lo que va del año se han reportado más de 200 incendios forestales en 22 regiones, de los cuales 179 se han extinguido, 23 han sido controlados y 32 se mantienen activos, los cuales están ubicados principalmente en las regiones de Amazonas, San Martín y Áncash.

Los incendios forestales también han tenido consecuencias en otros aspectos. Un total de 1876 personas que se dedican a la agricultura han sido afectadas, porque han perdido su medio de vida.

También se informó que se perdieron 1495.33 hectáreas de cultivo y 1264.85 fueron afectadas; 2257.96 hectáreas de cobertura natural fue destruida y 2148.76 de la cobertura fue afectada; además, murieron 334 animales y 4347 fueron afectados.

El humo de los incendios forestales afecta la salud de las personas.

Cabe precisar que el Ministerio de Salud informó que entre el 11 de julio y 15 de setiembre, 114 personas tuvieron daños en su salud como consecuencia de los incendios forestales. De ese grupo, seis fueron hospitalizadas y 128 fueron dadas de alta luego de recibir atención médica.

En un intento por paliar la situación, hace unos días el Gobierno envió a 3500 efectivos de las Fuerzas Armadas en los focos de fuego. Además, para la ayuda humanitaria se envió a personal de Indeci, del Cuerpo de Bomberos, de la Policía, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y de brigadistas organizados.

En Cusco marchan en contra de quienes inician los incendios forestales. Foto: J. Sequeiros.

SITUACIÓN

Ante el incremento de incendios forestales, la presidenta Dina Boluarte viajó a Amazonas para monitorear las áreas afectadas y así poder coordinar con las autoridades locales.

Más temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, informó que el Ejecutivo evaluaba la situación, pero a su criterio todavía no era el momento de hacerlo.

“En opinión del que habla, hasta este momento, y es una opinión compartida por Indeci, aún no tenemos razones tan críticas que justifiquen una declaratoria de estado de emergencia. No descarto esa posibilidad, pero de momento no se está evaluando”, indicó.

Tampoco descartó que el Perú solicite ayuda internacional para atender la situación si llega a ser necesario.

El Gobierno de Boluarte no declaró en emergencia la situación, pese a los pedidos como la Defensoría.

“Instamos al Ejecutivo a declarar estado de emergencia en zonas afectadas por incendios forestales de gran magnitud (Amazonas y Ucayali, entre otros departamentos), para una respuesta efectiva del Gobierno nacional coordinada con gobiernos regionales y locales”, indicó la institución en una publicación.

Al pedido de declaratoria de emergencia se sumaron congresistas como Cheryl Trigozo (Renovación Popular), Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Flor Pablo, entre otros legisladores.

Al cierre de esta edición uno de los incendios activos se registraba en el centro poblado Llancay, en Sumbilca, en la provincia de Huaral, el mismo que inició el domingo y ya ha afectado varias hectáreas de cultivo y ganado.