El cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado flotando en las aguas del río Rímac, en el sector Las Brisas de Carapongo, distrito de Lurigancho-Chosica.

El hallazgo lo realizó un reciclador que trabajaba cerca de la zona, quien alertó a las autoridades, según informó América Noticias.

La víctima presentaba varios golpes en la frente y no llevaba camisa, aunque vestía un pantalón oscuro y calzaba zapatos al momento del descubrimiento. Hasta el momento, no ha sido identificado, pues no portaba documentos, y nadie ha reclamado el cuerpo.

El jefe de Serenazgo de la zona señaló que los golpes podrían haber sido causados por las piedras del río, pero no descartó que el hombre haya sido asesinado en otro lugar y luego arrojado al afluente.

Personal de la comisaría de Chosica se hizo cargo del levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue para los exámenes correspondientes.

La necropsia determinará si la muerte fue producto de un ataque violento o si se trató de un accidente. Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a un posible crimen. Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer lo ocurrido.