El especialista en meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Nelson Quispe, advirtió que las precipitaciones intensas podrían provocar la activación de quebradas y el descenso de huaicos en distintos sectores de Lima durante el verano de 2027, en el contexto del fenómeno El Niño.

La advertencia ocurre mientras se registran aluviones en Santiago de Chile, producto de las lluvias intensas intensas que provocaron el desplazamiento de agua, barro y grandes piedras.

En declaraciones a Canal N, Quispe explicó que este tipo de episodios puede desencadenar la activación de quebradas en cuestión de minutos, lo que reduce el tiempo disponible para ejecutar acciones de prevención y evacuar a la población.

¿Qué zonas de Lima podrían verse afectadas?

Quispe explicó que el riesgo se concentra en áreas cercanas a quebradas, cauces naturales y terrenos con pendientes pronunciadas, debido a que estas características favorecen el desplazamiento de materiales cuando se registran precipitaciones intensas. Entre los sectores que requieren atención mencionó los siguientes:

San Juan de Lurigancho y Jicamarca , principalmente en las zonas próximas a las estribaciones andinas.

, principalmente en las zonas próximas a las estribaciones andinas. Comas , en los sectores ubicados cerca de pendientes pronunciadas.

, en los sectores ubicados cerca de pendientes pronunciadas. Huaycán y Manchay , donde existen pequeñas microcuencas que podrían activarse ante lluvias intensas.

, donde existen pequeñas microcuencas que podrían activarse ante lluvias intensas. Chosica , que ha registrado episodios de activación de quebradas durante eventos anteriores del fenómeno El Niño.

, que ha registrado episodios de activación de quebradas durante eventos anteriores del fenómeno El Niño. Punta Hermosa, Punta Negra y Lurín, debido a la presencia de cuencas susceptibles a estos fenómenos.

El especialista recordó que algunas de estas zonas ya experimentaron episodios similares en años anteriores, como ocurrió en Huaycán en 2003. En aquella ocasión se registraron precipitaciones de aproximadamente cinco milímetros, que estuvieron asociadas a la activación de quebradas en el sector.

Sin embargo, no es posible establecer de antemano qué quebradas se activarán, ya que esto depende de la intensidad de las precipitaciones y del lugar donde se concentren. Por esa razón, las áreas próximas a cauces naturales deben recibir especial atención ante la posibilidad de lluvias intensas.

¿Cuándo podrían registrarse huaicos en Lima?

Quispe precisó que para octubre no se prevén episodios de esta magnitud en Lima, aunque señaló que las condiciones de riesgo podrían cambiar durante el verano de 2027. Los meses de febrero y marzo concentrarían una mayor posibilidad de activación de quebradas, debido a que estos eventos suelen presentarse con más frecuencia en ese periodo.

El especialista también explicó que los efectos del fenómeno El Niño varían según la zona del país y el tipo de evento climático. Mientras el Niño costero favorece las precipitaciones en sectores de la costa norte y podría extender algunos efectos hacia la zona central, el Niño global puede contribuir a disminuir las lluvias en partes de los Andes centrales, el sur y la Amazonía.

Asimismo, advirtió que podrían presentarse precipitaciones intensas durante uno, dos o tres días, incluso en regiones donde las proyecciones generales apuntan a un déficit de lluvias. Esto significa que una tendencia a registrar menos precipitaciones en una temporada no descarta la ocurrencia de episodios puntuales de mayor intensidad.

¿Qué medidas pueden ayudar a prevenir los huaicos?

Entre las acciones de prevención, Quispe destacó la instalación de geomallas en quebradas ubicadas en zonas vulnerables. Según explicó, estas estructuras contribuyeron a reducir los riesgos durante episodios anteriores registrados en Chosica.

El especialista remarcó que la preparación debe considerar las características geográficas de cada sector y la posibilidad de que las precipitaciones activen quebradas en periodos muy cortos. La identificación de las zonas expuestas y la implementación de medidas preventivas resultan relevantes ante los riesgos que podrían presentarse durante el verano de 2027.