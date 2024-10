La primavera empezará a calentar en el mes de noviembre, con temperaturas que podrán alcanzar picos de hasta 26 °C en Lima Metropolitana, anunció el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Estas registros son los esperados, en un contexto de condiciones climáticas normales, donde no existe influencia de fenómenos como El Niño o La Niña, explicó Yuri Escajadillo, especialista en Predicción Climática de la entidad.

“Las temperaturas van a ir oscilando , unos días hará calor otros días habrá una sensación de frío, pero la tendencia siempre es positiva. Este comportamiento es normal y se da cuando nos acercamos al verano”, explicó en RPP.

No obstante, el especialista resaltó que las temperaturas cálidas que tuvimos en el 2023 no se repetirán ya que no existen las condiciones necesarias.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señaló que la costa peruana se encuentra en condiciones neutrales, lo que significa que en los próximos meses no habrá eventos inusuales en el mar que altere el clima en el litoral.