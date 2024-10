Este lunes 28 de octubre, el Señor de los Milagros recorre por cuarta vez las calles de la capital acompañado de miles de fieles que salen a su encuentro. Conoce el recorrido y el horario de misas programadas.

“Cristo de Pachacamilla” saldrá el lunes en un nuevo recorrido, donde recibirá bendiciones de sus miles de fieles y homenajes de diversas instituciones públicas y privadas.

Bajo el lema “Señor, que aprendamos a ser uno como Tú y el Padre”, el anda del Señor de los Milagros retomó la cuarta procesión por las calles de Lima, en compañía de la hermandad del Cristo de Pachacamilla y feligreses, entre grandes y chicos.

“El Mes Morado implica el tener atención a aquello que, desde la fe, podemos comunicar a nuestro pueblo en las circunstancias concretas. El Señor, que camina lentamente en medio de las calles, nos enseña a ver a largo plazo los problemas de la gente y sus dificultades. Tenemos que actuar siempre en el bien común y no en el bien de intereses propios”, señaló el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo.

Los domingos 6, 13, 20 y 27 de octubre, la Santa Misa se celebrará desde el santuario Las Nazarenas a las 11:00 a.m., a través de la señal de TV Perú.

Recorridos procesionales

Lunes 28 de octubre

Cristo de Pachacamilla recorrerá la avenida Tacna, avenida Nicolás de Piérola, jirón Cañete, Av. Alfonso Ugarte, ingresará al Hospital Loayza, volverá a tomar la Av. Alfonso Ugarte, Av. Venezuela, Jr. Varela, Av. Bolivia, Av. Garcilaso de la Vega para finalmente tomar la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Viernes 1 de noviembre

Cristo Moreno recorrerá la Avenida Tacna, Jr. Callao, Jr. Chancay, Av. Emancipación y la Av. Tacna para ingresar al Convento de las Nazarenas.

Misas

En el santuario Monasterio del Señor de los Milagro de Nazarenas, todos los días de octubre se celebrará la Santa Misa en los siguientes horarios: 6:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 m, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm y 9:00 pm.

En tanto, el horario de atención del Santuario será de lunes a domingo de 5:45 am a 10:00 pm. El Santo Rosario será a las 6:30 pm y las confesiones todos los días desde las 8:00 am.

