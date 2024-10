Cinco peruanos al día son asesinados a sangre fría. La cifra no es extraída del guion de una película de terror sino del Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), que pertenece al Ministerio de Salud.

La información arroja que en el periodo de enero a octubre de 2024, el número de homicidios se incrementó considerablemente en comparación al mismo periodo de años anteriores.

En efecto, de acuerdo al repositorio del Ministerio de Salud (Minsa), hasta hoy se han registrado 1 493 casos de muertes por asesinatos. En esta cifra se incluyen los sicariatos que tanto vienen agobiando a diversos distritos de Lima.

Como sabemos, una de las últimas víctimas de estos hechos fue un profesor que recibió el balazo de un sicario en la puerta del colegio Julio César Tello (Ate), frente a sus propio alumnos.

En 2023, en el mismo periodo de enero a octubre, se reportó el homicidio de por lo menos 1 210 personas, es decir, una diferencia de 283 casos.

En 2022, se contabilizó el asesinato de 1 323 personas. Un año antes y en el mismo periodo de tiempo, cuando era presidente Pedro Castillo, se registraron 1 070 homicidios.

En 2020, se reportaron 822 casos, siempre entre enero y octubre. En 2019, hubo 880. En 2018m se reportaron 715 y en 2017, 546 (ver infografía).

Detalles

Del total de 1 493 casos en todo el país, en Lima se han registrado 564 y el distrito con la mayor cantidad de homicidios es San Juan de Lurigancho con 94 casos. Le sigue Comas con 51 asesinatos y enseguida Ate con 45.

En la lista se encuentra también Villa María del Triunfo (36), San Juan de Miraflores (33), Puente Piedra (31) y Lima Cercado (31). Continúan San Martín de Porres (27), Villa El Salvador (25), El Agustino (19), Chorrillos (18) y Los Olivos (17).

Con cifras menores están Independencia (16), La Molina (6), La Victoria (10), Lince (1), Lurigancho (13), Lurín (4), Magdalena (1), Miraflores (1), Pachacamac (13), Pueblo Libre (2) y el Rímac (12).

La Lista la completa San Borja (2), San Miguel (5), Santa Anita (9), Santa Rosa (1), Surquillo (3) y Santiago de Surco (3).

Versiones

Por estas cifras aterradoras y el aparente fracaso del estado de emergencia en 14 distritos de Lima, fueron consutadas las autoridades del Poder Ejecutivo.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por ejemplo, se refirió al cruel asesinato de un profesor, al indicar que este tipo de casos no puede opacar el trabajo que emprende su sector. “(Con el caso) no significa, en lo absoluto que no estemos teniendo ningún tipo de resultados”, aseguró.

A su turno, el premier Gustavo Adrianzén, cuando se le consultó si debería renunciar por la cantidad de fallecidos que se registran cada día, señaló que “si dando un paso al costado no hay muertos, yo renuncio”.

“Mire, si fuera posible garantizar que dando un paso al costado nadie va a morir en el Perú, lo haría (...) El plan está funcionando con centenares sino miles de policías y efectivos del ejército en las calles”, cuestionó.

No obstante, reconoció que los resultados no son los esperados. “Nosotros no dejamos de creer que los resultados que estamos obteniendo son buenos, pero no son los mejores y no son los que estamos esperando”, señaló.

Asimismo, no descartó ampliar el estado de emergencia a otros distritos y que la seguridad de estos sea asumida por las Fuerzas Armadas .

ANÁLISIS

Sobre el tema, Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad, opinó que el estado de emergencia no está funcionando.

A este Diario indicó que lo que se necesita es empoderar a la Policía y al sistema de justicia en el país. “Se debe dar todo el apoyo político a las intervenciones que va a realizar la Policía así como en otros países, porque cuando el policía abate a un criminal, la Fiscalía lo denuncia”, señaló.

Agregó que las cifras del Sinadef reflejan un claro abandono del Gobierno de las políticas de seguridad.

Añadió que el ministro del Interior empezó una gestión medianamente buena pero luego tuvo una serie de problemas con el sector de la Policía, lo cual no es una buena señal. “ Debería la presidenta hacer cambios con un ministro del Interior que tenga una visión mucho más técnica”, planteó.

Decesos

El Perú registra hasta el momento un total de 117 mil 404 fallecidos a nivel nacional por diversas causas, según el Sinadef.

Crean una coordinadora por la paz

Un grupo de 25 gremios de transportistas, productores y comerciantes de todo el Perú, que aglutinan a cuatro millones de peruanos, han creado la coordinadora nacional por la pacificación y reactivación económica. La idea es brindar respuestas y una salida ante la situación de caos, desgobierno y criminalidad que azota al país. Han nombrado al economista Hernando de Soto como su representante.

