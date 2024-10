Marita Barreto, hasta hace poco fiscal superior provisional coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Eficcop), reiteró en una entrevista para Cuarto Poder, que no se siguió el debido proceso en su investigación por la presunta revelación indebida de identidad.

“No tengo ningún problema de que esto se investigue. Hemos sido pasibles de muchas amenazas como esta: terminarás presa y destituida, por ejemplo, del correo electrónico. Seguimientos y reglajes por doquier tantas veces denunciado (...) porque obviamente el equipo especial es muy incómodo para aquellos investigados vinculados al poder, no quieren que se investigue al poder”, expresó la abogada.

La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió a la fiscal por la supuesta filtración de la investigación que se sigue contra el congresista Guillermo Bermejo al periodista Carlos Paredes, quien, en el dominical que dirige, difundió una grabación sobre este caso.

“Es una sanción gravísima frente a los hechos con los cuales se ha expuesto en la resolución que me notifican. En menos de 15 días se ha resuelto esto y solo con información recopilada con el medio de comunicación Willax (...) No es la primera vez que me suspenden, la noche del 27 de noviembre del año pasado, entre gallos y medias noches también se me retira. Pero, ¿qué se encontró esa noche en el tacho de basura, en el allanamiento que se hizo’, se encontró este documento que se entiende, solo lo puede detener la autoridad de control y yo, como investigada”, refirió.

De acuerdo a Barreto, el reglamento de disciplina de la ANC refiere que, si la medida es gravosa, la pena máxima es la suspensión. “Lo que ha hecho la autoridad es recibir toda la información del medio de comunicación y todo lo dieron por cierto. El 9, me notifican la suspensión sin tomar en cuenta un documento fundamental. Si la suspensión sería tan gravosa, lo mínimo era pedir mis descargos, pero recién lo van a hacer”, manifestó.

A la pregunta sobre si en el audio, que indica el periodista Carlos Paredes tener en su poder sobre la conversación con Barreto, la fiscal revela información delicada de una investigación, la abogada respondió: “Personalmente, me he sometido a las investigaciones, me allano totalmente, pero que se haga con el respeto del debido proceso y respetando el debido proceso”, sostuvo.





