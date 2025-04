El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, se pronunció este lunes en contra de una posible censura al ministro de Salud, César Vásquez, por las muertes relacionadas al suero fisiológico defectuoso de la empresa Medifarma. En su lugar, el parlamentario fujimorista respaldó una interpelación como mecanismo de fiscalización.

Durante una entrevista en RPP, Bustamante argumentó que remover al ministro en medio de la crisis generaría inestabilidad en el sector salud.

“No, yo no tengo la idea de que [la censura] deba ocurrir; al contrario, se necesita que mantengamos una dirección en el sector salud. Él ya tiene más de un año en la gestión y me parece que, en este momento, es justamente cuando no se debe cambiar de jinete”, afirmó.

A favor de la interpelación

El legislador señaló que respalda la interpelación como herramienta para que el Congreso cumpla su rol de control político. Explicó que este mecanismo permite a los ministros preparar sus respuestas con anticipación, a diferencia de las comparecencias espontáneas en comisiones.

“Por ejemplo, hoy estuvo la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, en la Comisión de la Mujer y allí las preguntas son espontáneas, pero si se le interpela las preguntas vienen en un pliego que se le presenta con anticipación suficiente, como para que pueda desarrollar su esquema de manera razonable”, detalló.

Bustamante también cuestionó el desempeño de la Dirección General de Medicamentos (Digemid), a la que acusó de no supervisar adecuadamente a Medifarma.

“Tenemos una Digemid que no hace su trabajo, que no ha sabido empujar y no supo en este caso empujar a la empresa Medifarma a que tuviera sistemas de control de calidad a prueba de fuego y es muy importante, porque se está jugando con la salud de los peruanos”, sostuvo.