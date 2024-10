La presidenta Dina Boluarte destacó los operativos que desarrolla la Policía Nacional del Perú (PNP), como “Amanecer Seguro”, “Retorno Seguro” y “Plan Génesis”, en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao.

Aseguró que su gobierno es firme contra la delincuencia y resaltó la captura de requisitoriados y la desarticulación de bandas criminales.

“Se que esta situación no es fácil, es compleja, pero vamos a ganar la batalla. No vamos a tener piedad con aquellos que se atrevieron a derramar la sangre de nuestros compatriotas. No vamos a ceder un milímetro ante la vil delincuencia, sus horas están contadas ”, dijo.

Dina Boluarte instó a la unidad y refirió que la batalla contra la delincuencia se ganará mediante un esfuerzo colectivo.

En la inauguración de Perú Travel Mart, la mandataria indicó que han llegado al país hasta el momento 2.4 millones de turistas, y que podríamos cerrar el 2024 alcanzando la cifra de 3,5 millones de visitantes.

De otro lado, Dina Boluarte resaltó el crecimiento económico del país, con un aumento del PIB del 3.5%, impulsado por sectores como la minería, hidrocarburos, servicios y construcción, subrayando los esfuerzos del gobierno para garantizar que este crecimiento continúe.

