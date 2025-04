El Gobierno peruano actuó en estricto cumplimiento del derecho internacional y la Constitución al otorgar el salvoconducto a Nadine Heredia y a su hijo, tras recibir la solicitud formal de asilo por parte de Brasil. Así lo afirmó el canciller Elmer Schialer durante una conferencia de prensa, donde explicó que esta medida no implica cuestionar la situación legal de la exprimera dama.

“El Estado reconoce el asilo político, no lo pone en cuestión, no lo evalúa, lo acepta”, señaló Schialer, quien enfatizó que no cumplir con el otorgamiento del salvoconducto habría significado una violación a la Convención de Caracas de 1954 y a la propia Carta Magna.

El canciller detalló que el embajador de Brasil presentó el pedido formal, y que el Ejecutivo respondió el mismo día mediante una nota diplomática. Además, remarcó que el asilo no impide que se continúe con el proceso judicial contra Heredia. “Se puede promover una eventual extradición”, indicó.

Finalmente, Schialer aseguró que el respeto a las normas internacionales refuerza la imagen del Perú como un Estado de derecho y descartó que esta decisión afecte negativamente la relación con la comunidad internacional.