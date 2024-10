Durante su alegato final en el juicio por el “caso Carretera Interoceánica Sur”, el expresidente Alejandro Toledo recordó que atraviesa un complicado cuadro de salud que se agravó por el cáncer que padece, por lo que pidió que lo dejen “morir” en su casa.

“Tengo cáncer, problemas en el corazón y, en pocos meses, voy a cumplir 80 años. Si esto va a continuar, lo único que les pido es que dejen defenderme desde mi casa (...) Les pido, por favor, déjenme curar o morir en mi casa” , aseveró con tono melancólico.

Cabe precisar que Poder Judicial anunció que el adelanto de la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo y otros por el “caso Carretera Interoceánica Sur” se dará a conocer este lunes 21 de octubre. La lectura del fallo se efectuará a las 14: 00 horas en la sala de audiencias del penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple prisión preventiva el exmandatario.

Como se sabe, el Ministerio Público solicitó 20 años de prisión contra el expresidente por el caso Interoceánica Sur.

“Hasta este instante no entiendo ¿por qué estoy involucrado en esto? Si es que fue por un idealismo no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico”, dijo este miércoles el exmandatario.

Su abogado Roberto Su sostuvo que su patrocinado es inocente de todos los cargos. “No hay ninguna participación del señor Alejandro Toledo, no hay ninguna prueba, no ha probado el Ministerio Público que el señor Toledo haya tenido algún grado de participación en la elaboración de los contratos: Proyecto 1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 4. Es decir, se trata simplemente de una argumentación que no tiene fundamentos”, argumentó.

“Les pido por favor que hagan justicia (…) Quiero decirles que soy inocente nunca hice un arreglo con (Jorge) Barata ni con el señor Josef Maiman (…) en la decisión que tomen tengo un cuadro de salud complicado”, subrayó.

“Vengo de una familia de 16 hermanos y hermanas, seis mellizos. He sido el único que ha tenido el privilegio de salir a estudiar al exterior, de haber llegado a los niveles más altos académicamente y profesionalmente. Como ya mencioné al principio tuve una beca en una universidad jesuita de San Francisco”, explicó.

Alejandro Toledo dijo no entender por qué está involucrado en ese proceso. “El amor por mi país, particularmente por las personas andinas o selváticas, eso me trajo aquí, fui elegido democráticamente, no voy hablar de ningún presidente, estoy hablando del día que tomé la decisión en la Universidad de Harvard”.

Aseguró que sus ingresos fueron porque enseñó en varias universidades. “He sido un bendecido y decidí venir por mi gente”, indicó.

“Mi sueño era equivocado, nunca claudicaré a mi sueño de que la mejor inversión que puede hacer una nación es invertir en la mente de su gente, nutrición, salud y educación. No es teórico, tengo 8 hermanos que murieron antes de los 5 años por desnutrición (...) No voy a recordar los temas electorales o políticos, mucho menos cuando el presidente Fujimori ya no está”, refirió.