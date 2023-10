La celebración por el día del Señor de los Milagros está cada vez más cerca. Los devotos del ‘Cristo Moreno’ ya cuentan las horas para reencontrarse con la sagrada imagen, para acompañar su recorrido y recibir la bendición que tanto anhelan.

Es por eso que este año se desarrollarán cinco procesiones, por lo que a continuación compartimos todos los detalles sobre los recorridos que se realizarán este año.

Primera procesión

La imagen del Señor de los Milagros saldrá por primera vez en este 2023 el próximo sábado 7 de octubre al mediodía y culminará a las 8 de la noche. Luego de tres años, el anda volverá a recorrer la Plaza Mayor de Lima, puesto que no había podido hacerlo debido a la pandemia y crisis política.

La ruta de la primera procesión recorrerá las calles de la Av. Tacna, Av. Emancipación, Jr. Chancay, Jr Conde de Superunda y volverá por la Av. Tacna para retornar a la iglesia de las Nazarenas.

Segunda procesión

Este recorrido está programado para el miércoles 18 de octubre, empezará a las 6 de la mañana y finalizará a las 4 de la tarde.

El anda del Cristo Morado saldrá de la Iglesia de Las Nazarenas, ubicada en la avenida Tacna, para trasladarse por los jirones Ica, De la Unión, Carabaya, Ucayali hasta ingresar por la avenida Abancay. También ingresará al Congreso de la República, donde recibirá un homenaje, y terminará su recorrido en el santuario Iglesia del Carmen, donde la imagen será guardada.

Tercera procesión

La tercera procesión se desarrollará al siguiente día, el jueves 19 de octubre. Comenzará a las 6 de la mañana desde la iglesia Del Carmen, pasará por el Palacio de justicia y la Plaza San Martín, y finalizará a las 4 de la tarde en la iglesia de las Nazarenas.

Cuarta procesión

El sábado 28 de octubre se realizará el cuarto recorrido desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El ‘Cristo Morado’ saldrá de la iglesia de las Nazarenas seguirá por las avenidas Tacna, Garcilazo de la Vega, Bolivia, para continuar por los jirones General Valera, Pomabamba, la avenida Alfonso Ugarte, jirón Cañete, la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Tacna. Finalmente, terminará su recorrido nuevamente en la iglesia de las Nazarenas.

Quinta procesión

El 1 de noviembre realizará su último recorrido desde las 12 del mediodía hasta las 7:50 de la noche. Para despedirse de sus fieles devotos, la imagen del Señor de los Milagros recorrerá la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación, para ser guardada en la iglesia de Las Nazarenas hasta el otro año.

¿En qué horarios se realizarán las misas en el mes de octubre?

En el mes de los milagros, el Santuario y Monasterio de Las Nazarenas ampliará su horario de misas diarias. Según informa Infobae, los horarios serán las siguientes: 5:00 am, 7:00 am, 9:00 am, 10:30 am, 12:00 pm, 1:30 pm, 4:30 pm, 5:30 pm, 7:00 pm, 8:00 pm, 9:00 pm.