Agentes de la Policía Nacional capturaron a una mujer señalada como parte activa de la banda criminal ‘Los Raudos del Cono Este’ durante un allanamiento en San Juan de Lurigancho. La intervención se concretó el jueves 19 de marzo en una vivienda ubicada en el asentamiento humano 19 de Abril, en la zona de Huáscar, según informó RPP.

La persona detenida responde al nombre de Margot Mendoza, de 35 años, conocida en el ambiente delictivo por el alias ‘Chata Margot’. Su ficha policial registra participación en actividades ilícitas desde el año 2013 y un antecedente adicional registrado en 2024.

Durante el operativo, los efectivos incautaron dos pistolas cortas, cartuchos de munición, varios teléfonos celulares y un comprobante bancario. Este último documento vincula directamente a la intervenida con otro sujeto relacionado a la organización criminal.

La Policía Nacional explicó que el rol específico de la mujer consistía en resguardar y transportar el armamento que utiliza la agrupación para sus operaciones. Este tipo de funciones resulta esencial para mantener operativa la estructura de la red en situaciones de alto riesgo.

La organización ‘Los Raudos del Cono Este’ mantiene sometidos a comerciantes locales mediante cobros forzosos que respaldan con amenazas directas contra sus establecimientos comerciales. Los empresarios de la zona denuncian que el incumplimiento de estos pagos conlleva represalias violentas contra sus negocios físicos.

Las pesquisas policiales también identifican vínculos sentimentales entre la detenida y un integrante de otra banda que mantiene operaciones en el mismo sector de Huáscar. Esta relación podría explicar la circulación de recursos y armamento entre distintas organizaciones criminales de la jurisdicción.

La captura de ‘Chata Margot’ representa un avance significativo en la investigación contra ‘Los Raudos del Cono Este’, que mantiene en zozobra a comerciantes y residentes del distrito. La Policía Nacional continúa con las diligencias para determinar el alcance completo de su participación y la posible existencia de otros implicados en la estructura.