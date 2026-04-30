Un sicario vestido con uniforme de limpieza urbana atacó a balazos a la pasajera Elizabeth Nilsa Mandujano Zacarías dentro de una combi en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a América Noticias, el atentado ocurrió en el paradero 8 de Campoy, en la autopista Ramiro Prialé.

La víctima que estaba sentada cerca del chofer, recibió tres disparos por parte del agresor, que fingió ser un pasajero antes del ataque.

El conductor relató que Mandujano Zacarías subió en el paradero “Sauna” con varias pertenencias. A la altura de Santa Clara, el sujeto, ataviado de verde, abordó la unidad. Y al llegar a Campoy, se levantó, disparó y huyó a bordo de una moto.

Las lunas laterales de la combi quedaron destrozadas. En tanto, los demás pasajeros resultaron ilesos, aunque pasaron momentos de pánico.

Testigos vieron al sicario correr hacia un pasaje donde un cómplice lo esperaba en una moto lineal, escapando por una avenida principal.

Efectivos de Dirincri auxiliaron a la herida y la trasladaron al hospital Hipólito Unanue, donde permanece en estado reservado.

Debido a que no se trató de un robo, las autoridades sospechan de un atentado dirigido y refuerzan la vigilancia en la zona, mientras avanzan las investigaciones.