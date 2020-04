En la noche del último jueves, dos hombres fueron aislados en una esquina de la cuadra 23 de la avenida Perú, en San Martín de Porres, por tener aparentemente síntomas del nuevo coronavirus, como tos constante y, uno de ellos, fiebre. Hasta el lugar llegó una ambulancia del SAMU y el personal sanitario no los trasladó a un centro médico, sino que los dejaron irse por su cuenta hasta sus casas.

Correo conversó con una fuente policial que estuvo en dicho lugar y precisó que cuando llegaron los profesionales de la salud intercambiaron palabras con los sujetos por aproximadamente 15 minutos, y a la persona que tenía fiebre le aplicaron una inyección para que le baje la temperatura.

“El personal me dijo que son dos pacientes de EsSalud que están siendo tratados. No me dijeron las razones, solo me dijeron que ‘parecen han caminado varias cuadras y por eso se les notaba cansado’”, precisó.

En una transmisión en vivo de una usuaria, identificada en Facebook como Karen Ale Chu, se observa cómo los dos ciudadanos se alejan de la zona en donde fueron aislados.

Se desconoce si a las dos personas se les hizo una prueba de descarte del COVID-19 antes de dejarlas que regresen hasta su vivienda.





